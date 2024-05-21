Новая льгота вводится с 22 мая абсолютно для всех пенсионеров

С 22 мая 2024 года пенсионеры получили новую льготу на проезд в поездах РЖД - 20% скидка на билеты в вагоны-купе. Для получения скидки необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

Скидка действует только при покупке билета не менее чем за 5 дней до поездки

Билеты по льготной цене являются невозвратными, но могут быть возвращены при наличии уважительных причин

Льготные условия будут действительны до 20 декабря 2024 года, кроме периода новогодних праздников.

В целом, новая льгота открывает для пенсионеров дополнительные возможности для экономии на железнодорожных поездках и расширяет их возможности для путешествий. Данная мера призвана сделать железнодорожные перевозки более доступными и привлекательными для пожилых граждан, пишет Наша газета.