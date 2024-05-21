В Воркуте работник шахты отсудил компенсацию за травму, которую получил 10 лет назад
- 07:30 21 мая
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- Татьяна Зубова
В Воркуте работник шахты отсудил у предприятия компенсацию спустя десять лет после получения травмы, сообщает пресс-служба УФССП по Коми.
Мужчина работал в подрядной организации, получил сложный перелом ноги в 2012 году в шахте вследствие своей личной неосторожности. Сразу же после несчастного случая угольное предприятие выплатило ему 300 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако через 11 лет, когда последствия травмы не позволяли работнику продолжать работу и не было возможности найти другую подходящую должность, он обратился в суд, требуя увеличения компенсации морального вреда до полумиллиона рублей.
Суд, изучив обстоятельства, удовлетворил требования заявителя частично, одобрила сумму взыскания в пять раз.
Работодатель не торопился переводить назначенную компенсацию потерпевшей стороне, тогда судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и последствиях неисполнения судебного решения.
Спустя лишь сутки должник перевел деньги на депозитный счет службы судебных приставов. А те, в свою очередь, перенаправят средства потерпевшей стороне.