В Воркуте работник шахты отсудил компенсацию за травму, которую получил 10 лет назад

В Воркуте работник шахты отсудил у предприятия компенсацию спустя десять лет после получения травмы, сообщает пресс-служба УФССП по Коми.

Мужчина работал в подрядной организации, получил сложный перелом ноги в 2012 году в шахте вследствие своей личной неосторожности. Сразу же после несчастного случая угольное предприятие выплатило ему 300 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако через 11 лет, когда последствия травмы не позволяли работнику продолжать работу и не было возможности найти другую подходящую должность, он обратился в суд, требуя увеличения компенсации морального вреда до полумиллиона рублей.