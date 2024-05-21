На остановке в Сосногорске обнаружили мужчину без сознания с ножом в руках

В Сосногорске за решетку отправится местный житель, что избил неизвестного ему мужчину на остановке. Детали преступления рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, в апреле минувшего 2023 года произошел между фигурантом и незнакомым ему мужчиной случился конфликт на одной из автостоянок города. В ходе ссоры, первый заметил второго с ножом в руке и, опасаясь за свою жизнь, нанес ему удар рукой по лицу. Когда потерпевший упал на землю, первый мужчина продолжил избивать его ногами, нанося серьезные повреждения телу и голове. Потерпевший, оказавшись в госпитале, не помнил, как туда попал. Часть подробностей случившегося удалось установить благодаря свидетельским показаниям.