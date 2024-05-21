На остановке в Сосногорске обнаружили мужчину без сознания с ножом в руках
- 06:30 21 мая
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- Татьяна Зубова
В Сосногорске за решетку отправится местный житель, что избил неизвестного ему мужчину на остановке. Детали преступления рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
По информации ведомства, в апреле минувшего 2023 года произошел между фигурантом и незнакомым ему мужчиной случился конфликт на одной из автостоянок города. В ходе ссоры, первый заметил второго с ножом в руке и, опасаясь за свою жизнь, нанес ему удар рукой по лицу. Когда потерпевший упал на землю, первый мужчина продолжил избивать его ногами, нанося серьезные повреждения телу и голове. Потерпевший, оказавшись в госпитале, не помнил, как туда попал. Часть подробностей случившегося удалось установить благодаря свидетельским показаниям.
Суд, принимая во внимание ранее судимость жителя г. Сосногорска за совершение аналогичных преступлений и наличие приговора по другому уголовному делу, решил приговорить его к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Сторона защиты обжаловала приговор, утверждая, что применение насилия имело вынужденный характер и настаивая на оправдательном решении. Однако государственный обвинитель указал на то, что после первого удара, ведущего к падению потерпевшего, первый мужчина не покинул место происшествия и продолжал избивать его ногами.
В итоге Верховный суд оставил решение предыдущей инстанции без изменения.