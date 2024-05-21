Самая вредная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем
- 07:30 21 мая
- 0+
- Служба новостей
В сфере кулинарии и правильного питания каждый продукт имеет своих сторонников и противников. В недавнем интервью для Газета.ру врач-гастроэнтеролог из компании "СберЗдоровье" Дарья Утюмова вызвала активное обсуждение, назвав виноград одним из наиболее вредных видов ягод для организма.
По мнению специалиста, несмотря на приятный вкус и аромат, виноград может стать настоящим вызовом для определенных групп людей. Основная опасность заключается в высоком содержании глюкозы, что делает его нежелательным для пациентов с диабетом и циррозом печени.
Всего в 100 граммах винограда содержится целых 16 граммов сахара, - подчеркнула врач.
Кроме того, виноград считается сильным аллергеном из-за наличия в нем витамина C, и избыточное употребление этой ягоды может привести к лишнему весу.
Однако опасность винограда не ограничивается этим. Утюмова также отметила, что виноград стимулирует выработку желудочного сока, что делает его нежелательным для людей с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, особенно в периоды обострения.Таким образом, прежде чем наслаждаться сладкими ягодами, стоит помнить о возможных рисках и проконсультироваться с врачом. Ведь даже самые безобидные продукты могут нести в себе угрозы, требующие особого внимания и заботы о своем здоровье.