Сладкие и мясистые перцы забьют грядки, если добавить эти две дешевые подкормки в мае

Весна — время активных работ на огороде, и рассада весной требует особого внимания. По словам опытных дачников, чтобы получить богатый урожай сладких и мясистых перцев, необходимо правильно подкармливать растения. Как рассказали эксперты, в мае есть две дешевые подкормки, которые помогут перцам развиваться и обильно плодоносить. Эти простые и доступные средства — дрожжи и древесная зола.

Подкормка дрожжами: