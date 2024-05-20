Сладкие и мясистые перцы забьют грядки, если добавить эти две дешевые подкормки в мае
- 12:45 20 мая
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Весна — время активных работ на огороде, и рассада весной требует особого внимания. По словам опытных дачников, чтобы получить богатый урожай сладких и мясистых перцев, необходимо правильно подкармливать растения. Как рассказали эксперты, в мае есть две дешевые подкормки, которые помогут перцам развиваться и обильно плодоносить. Эти простые и доступные средства — дрожжи и древесная зола.
Подкормка дрожжами:
- Дрожжи содержат полезные микроэлементы, витамины и аминокислоты, ускоряющие рост и укрепляющие корневую систему.
- Для приготовления смешивают 10 г сухих дрожжей, 1 ложку сахара и 10 л теплой воды, настаивают 2-3 часа.
- Поливают перцы под корень 1-2 л раствора, повторяя через 10-14 дней.
Подкормка древесной золой:
- Зола содержит калий, фосфор и кальций, необходимые для формирования крупных плодов, а также улучшает структуру и кислотность почвы.
- Можно вносить золу просто рассыпав вокруг растений и заделывая в верхний слой почвы.
- Или приготовить раствор - 1 стакан золы на 10 л воды, настаивать сутки, периодически помешивая.
- Поливают перцы 1-2 л раствора, повторяя через 2-3 недели.
Эти простые и доступные подкормки, по словам экспертов, помогут получить богатый урожай сладких и мясистых перцев.
По словам агрономов, эти дешевые подкормки могут улучшить рост и плодоношение растений, делая ваш огород весной и летом особенно продуктивным, сообщает sevastopolmedia.ru.