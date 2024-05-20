Самая вредная ягода: а мы едим ее, еще и детей заставляем - в ней убойная доза опасного вещества

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова в недавнем интервью заявила, что виноград является одним из наиболее вредных видов ягод для организма. Основная опасность винограда заключается в его высоком содержании глюкозы - в 100 граммах содержится 16 граммов сахара.

Это делает виноград нежелательным для пациентов с диабетом и циррозом печени. Кроме того, виноград является сильным аллергеном из-за наличия витамина C, и его избыточное употребление может привести к лишнему весу.