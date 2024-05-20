Самая вредная ягода: а мы едим ее, еще и детей заставляем - в ней убойная доза опасного вещества
- 11:29 20 мая
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- Служба новостей
Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова в недавнем интервью заявила, что виноград является одним из наиболее вредных видов ягод для организма. Основная опасность винограда заключается в его высоком содержании глюкозы - в 100 граммах содержится 16 граммов сахара.
Это делает виноград нежелательным для пациентов с диабетом и циррозом печени. Кроме того, виноград является сильным аллергеном из-за наличия витамина C, и его избыточное употребление может привести к лишнему весу.
Также виноград стимулирует выработку желудочного сока, что делает его нежелательным для людей с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, особенно в периоды обострения.
Таким образом, Утюмова предостерегает, что даже такие привычные и казалось бы безвредные продукты, как виноград, могут нести риски для здоровья определенных категорий людей, и рекомендует консультироваться с врачом перед их употреблением.