"С завтрашнего дня будет запрещено": всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет сюрприз

Согласно новой информации, владельцы квартир, оснащенных счетчиками коммунальных услуг, столкнутся с неожиданными изменениями в ближайшее время. Новые правила полностью запрещают определенные требования, связанные с этими приборами, что открывает возможность для проведения длительного перерасчета платежей, сообщает progoroduhta.ru.

Юрист Ирина Половодова сообщила, что эти изменения вступят в силу уже завтра для всех владельцев квартир, в которых установлены счетчики на воду, электричество и другие ресурсы. Несмотря на то, что счетчики обычно помогают экономить, в некоторых ситуациях они могут причинить значительные неудобства.