"С завтрашнего дня будет запрещено": всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет сюрприз
- 13:40 16 мая
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- Служба новостей
Согласно новой информации, владельцы квартир, оснащенных счетчиками коммунальных услуг, столкнутся с неожиданными изменениями в ближайшее время. Новые правила полностью запрещают определенные требования, связанные с этими приборами, что открывает возможность для проведения длительного перерасчета платежей, сообщает progoroduhta.ru.
Юрист Ирина Половодова сообщила, что эти изменения вступят в силу уже завтра для всех владельцев квартир, в которых установлены счетчики на воду, электричество и другие ресурсы. Несмотря на то, что счетчики обычно помогают экономить, в некоторых ситуациях они могут причинить значительные неудобства.
Ранее управляющие компании и ТСЖ требовали от граждан предоставить документы о поверке счетчиков. Однако собственники заметили несправедливость этого требования, и в результате Верховный суд принял решение в их пользу.
Теперь гражданам не обязательно представлять документы о поверке, а тем, кто уже был обязан заплатить дополнительные суммы, будет предоставлена возможность перерасчета за весь 2023 год. Таким образом, новые правила распространяются на весь 2023 год задним числом.