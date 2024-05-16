Плотная защита от клещей: намотайте это на ноги перед выходом на природу
- 11:05 16 мая
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- Служба новостей
В настоящее время активен сезон клещей, поэтому важно принять меры для защиты от этих паразитов. Клещи могут прикрепляться к одежде и коже, поэтому необходимо предпринять соответствующие действия.
Некоторые люди пробуют различные методы борьбы с клещами. Например, они используют специальные отпугиватели или обрабатывают одежду настоем полыни или лаванды. Однако, согласно рекомендациям специалистов, наиболее эффективным способом защиты является использование обычного малярного скотча.
Клещи обитают в траве и часто проникают через штаны. Поэтому специалисты рекомендуют обмотать область вокруг голеней и выше колен малярной лентой, при этом липкая сторона должна быть сверху. Таким образом, клещи не смогут проникнуть через этот барьер и останутся застрявшими на ленте.
Кроме того, рекомендуется регулярно проверять одежду и тело на наличие клещей после пребывания в местах, где они могут обитать. Также рекомендуется стирать одежду после прогулок в лесу или парке, чтобы уничтожить клещей, которые могли остаться на тканях.
Необходимо помнить, что эти рекомендации основаны на опыте и советах специалистов, но каждый человек должен принимать индивидуальные меры предосторожности и выбирать методы защиты, которые наиболее подходят для его ситуации, сообщает sevastopolmedia.ru.