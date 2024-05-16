Чистим без соды: химик дал совет как чистить чайники от накипи
- 11:04 16 мая
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- Служба новостей
И это вовсе не лимон
Накипь в чайнике не только портит вкус напитков, но и уменьшает продолжительность его использования. Однако, вы можете легко и безопасно избавиться от накипи, используя самую обычную яблочную кожуру.
Необходимые материалы:
• Два яблока;
• Нож или овощечистка для удаления кожуры;
• Чайник.
Пошаговая инструкция:
1. Тщательно вымойте яблоки под проточной водой.
2. С помощью ножа или овощечистки аккуратно снимите кожуру с яблок.
3. Поместите полученную кожуру внутрь пустого чайника.
4. Залейте в чайник литр чистой воды и доведите до кипения.
5. После закипания уменьшите огонь и продолжайте кипятить на медленном огне в течение 5-10 минут.
6. Затем выключите плиту и оставьте чайник настаиваться с кожурой в течение трех часов.
7. По истечении времени извлеките кожуру и слейте воду из чайника.
8. Окончательно промойте чайник под проточной водой.
Принцип действия:
Яблочная кожура содержит органические кислоты, способные растворять накипь. Длительное настаивание усиливает действие кислот, что позволяет эффективно очистить чайник от накипи.
Преимущества метода:
• Экологичность и безопасность;
• Отсутствие необходимости использовать химические чистящие средства;
• Продление срока службы чайника;
• Улучшение вкуса напитков.
Этот метод можно применять регулярно, в зависимости от скорости образования накипи в вашем чайнике.