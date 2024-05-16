Деньги свалятся с небес: астрологи назвали тех, кого ждет богатство к концу мая
- 10:45 16 мая
- 12+
- Служба новостей
По словам астрологов, Тельцы, рожденные под этим знаком зодиака, могут ожидать финансовой удачи к концу мая. Астрологи прогнозируют, что Тельцы получат солидную премию на работе или найдут прибыльную подработку, что значительно улучшит их финансовое положение. Они также могут начать откладывать деньги на крупные покупки, такие как квартира или автомобиль.
Совет от астрологов для Тельцов в этот период - не тратить деньги на ненужные вещи, а лучше отложить их на более важные потребности.
Помимо этого, астрологи утверждают, что в этот период Тельцы могут получить возврат старого долга, о котором они давно забыли. Они также советуют Тельцам рассмотреть возможность вложения денег в выгодные финансовые операции, обещая им хороший процент.
Нужно помнить, что астрологические прогнозы имеют свой характер развлечения и не являются научно подтвержденными фактами. Реальные финансовые результаты зависят от многих факторов, включая личные усилия, обстоятельства и принятые решения, пишет progorod33.ru.