Полный запрет с сегодняшнего дня: россиян, у которых есть дача или огород, ждут неприятные перемены
- 10:15 16 мая
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- Служба новостей
Летом для садоводов и огородников вступают в силу новые правила, касающиеся определенных аспектов деятельности на приусадебных участках.
Ожидается более строгий контроль за соблюдением этих норм в начале сезона на даче, пишет PRIMPRESS.
По мнению экспертов, садоводы станут сталкиваться с крупными штрафами за нарушение установленных правил, включая запрет на накопление мусора на своих участках и незаконное хранение отходов без специальных контейнеров для неорганических материалов.
Наличие мусора на территории приведет к финансовым взысканиям для владельцев участков от 20 до 50 тысяч рублей, а за захоронение пластиковых отходов в почву предусмотрено возмещение ущерба в размере 2000 рублей.
Также необходимо помнить об ограничениях по посадке растений: прививки должны проводиться не ближе трех метров к границе соседей, в противном случае будут наложены штрафные санкции.
Кроме того, стоит учитывать запрет на содержание определенных видов животных на дачных участках, включая коз, свиней и коров. Эти виды животных допускаются только на землях сельскохозяйственного значения. Штрафы за нарушения могут начинаться с 10 тысяч рублей или рассчитываться исходя из кадастровой стоимости участка, сообщает Samaragovorit.ru.