Полный запрет с сегодняшнего дня: россиян, у которых есть дача или огород, ждут неприятные перемены

Летом для садоводов и огородников вступают в силу новые правила, касающиеся определенных аспектов деятельности на приусадебных участках. Ожидается более строгий контроль за соблюдением этих норм в начале сезона на даче, пишет PRIMPRESS.

По мнению экспертов, садоводы станут сталкиваться с крупными штрафами за нарушение установленных правил, включая запрет на накопление мусора на своих участках и незаконное хранение отходов без специальных контейнеров для неорганических материалов.

Наличие мусора на территории приведет к финансовым взысканиям для владельцев участков от 20 до 50 тысяч рублей, а за захоронение пластиковых отходов в почву предусмотрено возмещение ущерба в размере 2000 рублей.

Также необходимо помнить об ограничениях по посадке растений: прививки должны проводиться не ближе трех метров к границе соседей, в противном случае будут наложены штрафные санкции.