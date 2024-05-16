Ухтинский машинист ради повышения решился на преступление
- 08:30 16 мая
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- Татьяна Зубова
Как сообщает пресс-служба судов Коми, житель Печоры в желании получить должность бригадира по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений путевой машинной станции, пошел на преступление. Детали судебного разбирательства рассказали в пресс-службе судов Коми.
Обязательным условием назначения было наличие среднего (полного) общего образования. В сентябре 2021 года мужчина купил в интернете аттестат общеобразовательного учреждения с внесенными в него заведомо ложными сведениями.
Поддельный документ об образовании предоставил в отдел кадров, после чего в сентябре 2021 года его перевели с должности машиниста крана на должность бригадира ремонтно-путевого участка путевой колонны, а далее в апреле 2023 года – на должность бригадира другого участка. Поддельный аттестат изъяли в ходе осмотра места происшествия в октябре 2023 года в Ухтинском техникуме железнодорожного транспорта.
В судебном заседании подсудимый заявил о согласии с предъявленным ему обвинением. Приговором Печорского городского суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца. Приговор вступил в законную силу.