Ухтинский машинист ради повышения решился на преступление

Как сообщает пресс-служба судов Коми, житель Печоры в желании получить должность бригадира по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений путевой машинной станции, пошел на преступление. Детали судебного разбирательства рассказали в пресс-службе судов Коми.

Обязательным условием назначения было наличие среднего (полного) общего образования. В сентябре 2021 года мужчина купил в интернете аттестат общеобразовательного учреждения с внесенными в него заведомо ложными сведениями.