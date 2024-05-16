Сыктывкарка не выплатила займ и отсудила у компании 150 тысяч рублей

Жительница Сыктывкара не смогла выплатить займа микрокредитной компании и отсудила у них 150 тысяч рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте пресс-службы судов Коми.

Компанию привлекли к ответственности за нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц в связи с их деятельностью по возврату просроченной задолженности.

По информации ведомства, 24 августа 2024 года горожанка заключила договор с компанией, что выдает микрозаймы. Согласно документу женщине предоставили 30 тысяч рублей на 28 дней с уплатой процентов за использование суммы займа.

Из-за финансовых проблем сыктывкарка не смогла вовремя вернуть заемные средства и проценты, в результате чего у нее образовалась просроченная задолженность. Представители компании регулярно звонили клиентке, требуя оплатить задолженность.

При этом они нарушили законодательство, а именно совершали телефонные переговоры с должником с одного и того же номера более одного раза в сутки, что противоречит требованиям федерального закона от 03.07.2016 № 230-фз.