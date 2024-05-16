Такое поведение на работе выдает низкий интеллект: три привычки глупого, посредственного сотрудника

Психологи выделили несколько привычек, которые могут указывать на низкий уровень интеллекта у сотрудников на рабочем месте.

Одной из таких привычек является игнорирование инструкций. Если коллега постоянно отклоняется от установленных правил и предпочитает делать все по-своему, это может свидетельствовать о его трудностях с пониманием и применением полученной информации. Такое поведение не только затрудняет собственную работу, но и может создавать проблемы в командной деятельности.