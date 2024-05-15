Эти постройки снесут с вашего участка без лишних вопросов: они оказались вне закона в 2024 году

В 2024 году владельцам дачных участков в России важно соблюдать законодательство, чтобы избежать штрафов и проблем. При строительстве дополнительных сооружений, таких как баня, сарай, теплица, навес, погреб или беседка, нужно учитывать, что они не должны иметь фундамента.

Это поможет упростить процесс оформления документов и избежать юридических проблем. Если вы планируете построить гараж с бетонным полом, вам следует оформить его в собственность в соответствии с законодательством, чтобы избежать возможных судебных разбирательств и сноса в будущем.