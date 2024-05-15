"С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера": новая льгота вводится уже с 18 мая
- 09:40 15 мая
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- Служба новостей
С 18 мая пожилым людям предлагается уникальная возможность изучить новую профессию через программу, которую организует Анастасия Киреева, специалист по пенсионному обеспечению. Эта программа доступна для всех старших граждан в различных регионах. Образовательные программы для пенсионеров будут проводиться в региональных клубах.
Одной из новых областей, предлагаемых в этих клубах, являются курсы по красоте и стилю. Пенсионеры смогут получить обучение в различных аспектах этой области, включая правильный макияж, модельные трюки при выборе одежды и создание собственного гардероба.
Такие курсы уже успешно запущены в столичном регионе, и эксперты считают, что они помогут многим пожилым людям освоить новую профессию или создать прочную основу для дальнейшей деятельности в области стилистики.
Помимо курсов по красоте и стилю, пенсионеры также смогут посещать занятия по рисованию, танцам, актерскому мастерству или изучению иностранных языков. Все занятия будут бесплатными, но необходимо предварительно записаться и стать участником программы. Участие открыто для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, и подача заявок будет возможна с марта.