"С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера": новая льгота вводится уже с 18 мая

С 18 мая пожилым людям предлагается уникальная возможность изучить новую профессию через программу, которую организует Анастасия Киреева, специалист по пенсионному обеспечению. Эта программа доступна для всех старших граждан в различных регионах. Образовательные программы для пенсионеров будут проводиться в региональных клубах.

Одной из новых областей, предлагаемых в этих клубах, являются курсы по красоте и стилю. Пенсионеры смогут получить обучение в различных аспектах этой области, включая правильный макияж, модельные трюки при выборе одежды и создание собственного гардероба.