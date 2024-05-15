Ухтинец заработал срок в колонии из-за тв-приставки
- 08:30 15 мая
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- Татьяна Зубова
55-летний житель Ухты отправится в колонию строгого режима за кражу приставки. Ее стоимость не превышает 1000 рублей, сообщает пресс-служба судов Коми.
В материалах дела уточняется, что происшествие случилось в декабре 2023 года. Мужчина разбил окно дачного дома своего бывшего соседа и попытался похитить телевизионную приставку. Злоумышленник почти осуществил умысел, но его заметили бдительные соседи. Именно они вызвали на место сотрудников полиции.
Правоохранители задержали горожанина. Мужчина, в свою очередь, объяснил преступный поступок лишь тем, что его собственный телевизор работал плохо. Исправить ситуацию он решил с помощью чужой приставки.
Суд признал его вину в тяжком преступлении доказанной и не стал применять правила рецидива. Мужчину приговорили к шести месяцам исправительной колонии строгого режима. Отметим, в законную силу приговор пока не вступил.