Ухтинец заработал срок в колонии из-за тв-приставки

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

55-летний житель Ухты отправится в колонию строгого режима за кражу приставки. Ее стоимость не превышает 1000 рублей, сообщает пресс-служба судов Коми. В материалах дела уточняется, что происшествие случилось в декабре 2023 года. Мужчина разбил окно дачного дома своего бывшего соседа и попытался похитить телевизионную приставку. Злоумышленник почти осуществил умысел, но его заметили бдительные соседи. Именно они вызвали на место сотрудников полиции.

Правоохранители задержали горожанина. Мужчина, в свою очередь, объяснил преступный поступок лишь тем, что его собственный телевизор работал плохо. Исправить ситуацию он решил с помощью чужой приставки.