В корткеросском лесу под сваленным деревом обнаружили мертвого рабочего

В Корткеросский районный суд на рассмотрение поступило дело о гибели человека на делянке. Трагедия произошла с жителем села Мордино.

По версии следствия, рабочий заготавливал лес на территории Мординского участкового лесничества 4 марта 2024 года. Во время работы он не убедился в безопасности своих действий и из-за плохой видимости, в том числе из-за густого лесного поросля, свалил 23-метровое дерево, под которым находился потерпевший.