В корткеросском лесу под сваленным деревом обнаружили мертвого рабочего
- 07:30 15 мая
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- Татьяна Зубова
В Корткеросский районный суд на рассмотрение поступило дело о гибели человека на делянке. Трагедия произошла с жителем села Мордино.
По версии следствия, рабочий заготавливал лес на территории Мординского участкового лесничества 4 марта 2024 года. Во время работы он не убедился в безопасности своих действий и из-за плохой видимости, в том числе из-за густого лесного поросля, свалил 23-метровое дерево, под которым находился потерпевший.
Он получил серьезные повреждения и впоследствии скончался от полученных травм. Уголовное дело было квалифицировано по части 1 статьи 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации – причинение смерти по неосторожности.
Сам рабочий признал свою вину и раскаялся в содеянном. Фигурант попросил рассмотреть его дело в порядке особого судопроизводства, о чем подал соответствующее ходатайство.