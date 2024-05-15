В Коми вернулась теплая погода
- 06:30 15 мая
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- Татьяна Зубова
В Коми пришло долгожданное потепление. Эту информацию подтвердили специалисты регионального ЦГМС.
В целом сегодня, 15 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег ожидается ночью. Днём синоптики также прогнозируют осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Кроме этого, в некоторых районах ожидается опасная гололедица.
Теплый ветер подует с юго-запада. Ночью его скорость составит 3-8 метра в секунду, в дневное время около 7-12 метров секунду. Днём ожидается 6-11 градусов выше нуля, и даже на крайнем северо-востоке сохранится плюсовая температура - +2... +3С.
В столице в этот день облачно с прояснениями. После недели холодов потеплеет до +8... +10С. Однако ночью все еще держится небольшой мороз - около -2С. Юго-западный ветер днем достигнет скорости 7-12 метров секунду, ночью - не больше 3-8 метров в секунду.