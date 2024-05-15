В Коми вернулась теплая погода

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми пришло долгожданное потепление. Эту информацию подтвердили специалисты регионального ЦГМС. В целом сегодня, 15 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег ожидается ночью. Днём синоптики также прогнозируют осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Кроме этого, в некоторых районах ожидается опасная гололедица.

Теплый ветер подует с юго-запада. Ночью его скорость составит 3-8 метра в секунду, в дневное время около 7-12 метров секунду. Днём ожидается 6-11 градусов выше нуля, и даже на крайнем северо-востоке сохранится плюсовая температура - +2... +3С.