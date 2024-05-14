Пирог по-королевски: шикарное блюдо из двух ингредиентов - без муки и выпекания

Этот пирог станет настоящим спасением для тех, кто не хочет долго возиться с тестом. За счет своей простоты он идеально подходит как для ужина, так и для перекуса. Сочная начинка из картофеля, творога и зелени тает во рту, а хрустящая корочка из тертых яиц добавляет пикантности, пишет sevastopolmedia.ru.

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