В июне обесценятся все денежные накопления: рубль упадет, как в 90-е

События, которые могут произойти в мае-июне, беспокоят экономистов. Эксперты опасаются, что курс рубля упадет. Тогда россияне потеряют все сбережения. Служащие центрального банка планируют мероприятия, чтобы стабилизировать обстановку. Велика вероятность, что экономисты, обеспокоенные ситуацией на рынке, снизят ключевую процентную ставку.

Аналитики считают, что стоимость рубля в мае останется на нынешнем уровне по отношению к зарубежным валютам. Однако нельзя исключать, что в июне курс начнет систематически падать.