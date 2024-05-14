"С завтрашнего дня будет запрещено": всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет сюрприз

Для многих владельцев квартир, оснащенных счетчиками коммунальных услуг, в ближайшее время наступит неожиданный поворот событий. Новые правила полностью запрещают определенные требования по этим приборам, открывая возможность для длительного перерасчета платежей.

По словам юриста Ирины Половодовой, эти изменения начнут действовать уже завтра для всех владельцев квартир с установленными счетчиками на воду, электричество и другие ресурсы. Хотя обычно эти устройства помогают экономить, в определенных ситуациях они могут стать причиной немалых проблем.