Ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера: что ждет российских водителей
- 13:15 14 мая
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- Служба новостей
В России готовятся ужесточить наказание за скрытые автомобильные номера, предлагая водителям лишение прав на срок до полутора лет. Об этом заявил РИА Новости член правительственной комиссии по законопроектной деятельности и председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
По словам Груздева, подготовленный проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях предусматривает введение специального состава преступления и установление административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, а также конфискацию устройств, мешающих идентификации номеров.
Согласно предложению, утвержденному комиссией, Министерство внутренних дел выступило за ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера. В настоящее время за подобные нарушения водителям грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Груздев также подчеркнул, что предлагается ввести ответственность за повторное управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.
Инициатива о введении более строгих мер против скрытых автомобильных номеров стала известна в январе этого года, когда МВД объявило о разработке изменений в законодательстве, сообщает vologda-poisk.ru.