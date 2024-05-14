Ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера: что ждет российских водителей

В России готовятся ужесточить наказание за скрытые автомобильные номера, предлагая водителям лишение прав на срок до полутора лет. Об этом заявил РИА Новости член правительственной комиссии по законопроектной деятельности и председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

По словам Груздева, подготовленный проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях предусматривает введение специального состава преступления и установление административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, а также конфискацию устройств, мешающих идентификации номеров.