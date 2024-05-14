Печальное зрелище: 7 признаков, что у человека низкий интеллект

Умного человека видно сразу: по манерам, по разговору, по реакциям на те или иные высказывания. Он может поддержать любую беседу и рассказать несколько интересных фактов, заставляя всех вокруг поражаться его эрудированности. Про таких обычно говорят, что у них высокий коэффициент IQ. Однако это не всегда соответствует действительности. Часто бывает так, что человек, который не выделяется исключительными умственными способностями, хорошо имитирует и просто умело маскирует свой низкий интеллект за фасадом начитанности. Рассказываем, как вычислить «самозванца» и почему от таких людей стоит держаться подальше. Полярность мышления Ограниченные люди часто видят мир довольно просто, не вникая в сложности бытия. У них есть только черное и белое, только правильное и неправильное. Они не любят углубляться в детали и часто делают выводы без особых на то оснований, называя это «чутьем» или «личным мнением». Они вешают на людей ярлыки и спорят ради спора — даже если они не правы, ссора продолжится, и, скорее всего, закончится фразой «думай что хочешь, я все сказала». От человека с низким интеллектом невозможно дождаться извинений — он попросту не понимает, что кто-то кроме него может быть прав.

Скудный словарный запас Человек может сколько угодно «козырять» интересными фактами, но по его словарному запасу всегда можно определить, заучивал он их специально или просто искренне продемонстрировал свою начитанность. Умный человек говорит факт для того, чтобы поделиться с друзьями чем-то интересным и узнать их мнение. Человек с низким интеллектом наоборот — говорит факт ради факта, ожидая всеобщего удивления и одобрения. Проверить, к какому типу относится ваш собеседник, довольно просто: умный человек сможет развить свою мысль дальше, добавляя все больше и больше информации к своему предыдущему высказыванию, в то время как глупец попытается сменить тему или отшутиться. Такие люди называют чтение пустой тратой времени, а учебу — пережитком прошлого. И еще в речи у таких людей часто проскальзывают слова-паразиты: «эээ…», «типа», «ага», «в принципе», «в общем» и не только.

Зацикленность на отношениях

Это может прозвучать странно, но люди с низким интеллектом действительно обожают обсуждать отношения. И ничего больше. Они могут часами говорить о представителях противоположного пола, рассуждая, кто из них больше подходит на звание будущего мужа или любовника. Дело в том, что такие персоны всегда зациклены лишь на одном — их не интересует искусство, музыка, литература и другие более-менее интеллектуальные темы. Они могут обсуждать лишь свои (и чужие) романы, скучая, когда тема меняется на другую.

Никакого критического мышления

Несмотря на то, что многим этот пункт может показаться спорным, факт остается фактом: отсутствие критического мышления может стать серьезной проблемой во многих аспектах жизни, в том числе и в межличностных отношениях. Если человек не способен (или просто не хочет) анализировать ситуацию объективно, рассматривать разные точки зрения, задавать вопросы и проверять информацию, это попросту приводит к деградации. Он или она будут верить на слово любому источнику, не перепроверяя информацию и не подвергая ее малейшей критике. А это, в свою очередь, закономерно приводит к недопониманиям, конфликтам и плохой коммуникации.

Высокая самооценка

А этот пункт стар, как мир: люди с низким интеллектом всегда, всегда обладают завышенной самооценкой. Просто потому, что могут себе это позволить. По их мнению мир вертится вокруг них одних. Существует лишь два мнения: их собственное и неправильное. Это сопровождается эгоизмом, отсутствием эмпатии и уважения к окружающим. Такие личности скандальны, часто эксцентричны и нетерпеливы, что часто отталкивает окружающих.

Обидчивость

Обидчивость тесно переплетается с отсутствием критического мышления. Обидчивые люди всегда переоценивают мелкие ситуации, видят критику там, где ее нет, а потом реагируют слишком эмоционально на малейшие недоразумения. У них плохое (или отсутствующее) чувство юмора, они находят чужие шутки странными и глупыми, даже если все вокруг смеются. Низкий эмоциональный интеллект заставляет защищаться, потому как человек находится в стрессе, думая что все вокруг него сговорились

Человек часто чувствует, что его неверно поняли