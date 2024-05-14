"С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера": новая льгота вводится уже с 1 июня
- 09:40 14 мая
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- Служба новостей
С 1 июня пожилым людям предлагается уникальная возможность изучить новую профессию. Анастасия Киреева, специалист по пенсионному обеспечению, объявила о программе, доступной для всех старших граждан в их регионах. Разнообразные образовательные программы для пенсионеров будут предоставляться в региональных клубах.
Одно из новых направлений, предлагаемых в этих клубах, - это курсы по красоте и стилю. Пенсионеры смогут получить обучение в различных аспектах этой области, включая правильный макияж, модельные трюки при подборе одежды и создание собственного гардероба.
Такие курсы уже успешно запущены в столичном регионе, и эксперты считают, что они помогут многим пожилым людям освоить новую профессию или создать прочную основу для дальнейшей деятельности в области стилистики.
Помимо курсов по красоте и стилю, пенсионеры также смогут посещать занятия по рисованию, танцам, актерскому мастерству или изучению иностранных языков. Все занятия будут бесплатными, но необходимо предварительно записаться и стать участником программы. Участие открыто для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, и подача заявок будет возможна с марта.