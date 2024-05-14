Вильфанд дал прогноз на лето: жара придет раньше, уже на этой неделе будет +20 градусов

Согласно прогнозу, в центральных регионах России ожидается значительное потепление к концу текущей недели. Дневная температура может подняться выше +20 градусов Цельсия. В начале недели температура будет повышаться постепенно, и к вторнику ожидается прогрев до +15 градусов. В середине недели температура достигнет +18 градусов, а к четвергу ожидается +20 градусов. Однако к концу рабочей недели погода изменится, небо затянется тучами, и начнется дождь, который продлится в выходные.

Ожидается потепление не только в центральных регионах, но и на северо-западе и в Поволжье. Однако на северо-востоке страны, включая Архангельскую область и Республику Коми, а также на севере Поволжья прогнозируются дожди. На юге, в Краснодарском крае и на Северном Кавказе, погода будет неустойчивой с возможными ливнями и градом.