Вильфанд дал прогноз на лето: жара придет раньше, уже на этой неделе будет +20 градусов
- 09:20 14 мая
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- Служба новостей
Согласно прогнозу, в центральных регионах России ожидается значительное потепление к концу текущей недели. Дневная температура может подняться выше +20 градусов Цельсия. В начале недели температура будет повышаться постепенно, и к вторнику ожидается прогрев до +15 градусов. В середине недели температура достигнет +18 градусов, а к четвергу ожидается +20 градусов. Однако к концу рабочей недели погода изменится, небо затянется тучами, и начнется дождь, который продлится в выходные.
Ожидается потепление не только в центральных регионах, но и на северо-западе и в Поволжье. Однако на северо-востоке страны, включая Архангельскую область и Республику Коми, а также на севере Поволжья прогнозируются дожди. На юге, в Краснодарском крае и на Северном Кавказе, погода будет неустойчивой с возможными ливнями и градом.
Что касается Урала, в первой половине недели ожидаются ненастные условия. В Челябинской области и Курганской области прогнозируются осадки, включая дождь и мокрый снег. Ночные температуры на Среднем Урале могут опуститься до -5...-6 градусов, с заморозками. В Пермском крае дневные температуры будут составлять от +4 до +9 градусов.
Относительно прогноза на лето, Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, прогнозирует, что оно в целом будет теплым. Однако следует учитывать новые погодные нормы, которые учитывают тенденцию глобального потепления. В некоторых регионах возможно повышение пожарной опасности из-за антициклонической погоды.
Июнь 2024 года ожидается теплее, чем в предыдущем году, особенно на севере и в центральной части Западной Сибири. К концу лета ожидается выше нормы температура в северной Европейской России, на Урале, в Сибири и в Якутии, а также в центральном Черноземье, Крыму и на западе Южного федерального округа, сообщает pg12.ru.