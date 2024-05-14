В Коми снова выросли цены на яйца

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Комистате рассказали об изменении цен на товары с 3 по 6 мая. Так, по информации управления, цены на куриные яйца выросли на 2,3%, подсолнечное масло подорожало на 1,6%, свинина (кроме бескостного мяса) – на 1,4%. Вместе с тем пшеничная мука и маргарин подешевели на 2,1% и 1,7% соответственно.

Из плодоовощной продукции самый сильный скачок цен зафиксирован на белокочанную капусту – на 7,6% и свеклу– на 7,4%. Морковь подорожала на 5,4%, картофель – на 4,8%, яблоки – на 1,7%.

Свежие огурцы, напротив, стали доступнее в цене на 5,5%, помидоры – на 3,3%, а репчатый лук – на 3,1%. Накормить питомца теперь тоже затратнее. Цены на сухие корма для домашних животных выросли на 1,8%.

А уход за волосами теперь, напротив, доступнее - шампуни стали дешевле на 4,2%.

В группе наблюдаемых медикаментов изменение цен зафиксировано лишь на эргоферон. Препарат подешевел на 1,3%.