В одном из городов Коми снесут сразу четыре аварийных дома
- 07:30 14 мая
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- Татьяна Зубова
В Ухте планируется снос четырех старых домов. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Согласно заявке начальная стоимость данной закупки составляет 2, 56 миллиона рублей, которые уже предусмотрены в муниципальном бюджете.
Организации, желающие принять участие в электронном аукционе, должны подать свои документы в оговоренный срок, к именно до 21 мая. Двумя днями позднее конкурсная комиссия определит подрядчика, с которым будет заключен договор на выполнение работ.
Отметим, в технической документации указано, что выбранный подрядчик обязан демонтировать аварийные здания жилых домов по следующим адресам: ул. Вокзальная, д. 31 и д. 33, ул. Губкина, д. 18, а также ул. Линейная, д. 18 в поселке Тобысь. Срок исполнения договора – до 30 сентября 2024 года.
Кроме того, подрядчик должен также заниматься вывозом строительного мусора и земляными работами на территории, где ранее находились снесенные здания.