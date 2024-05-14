В одном из городов Коми снесут сразу четыре аварийных дома

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Ухте планируется снос четырех старых домов. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Согласно заявке начальная стоимость данной закупки составляет 2, 56 миллиона рублей, которые уже предусмотрены в муниципальном бюджете.

Организации, желающие принять участие в электронном аукционе, должны подать свои документы в оговоренный срок, к именно до 21 мая. Двумя днями позднее конкурсная комиссия определит подрядчика, с которым будет заключен договор на выполнение работ.

Отметим, в технической документации указано, что выбранный подрядчик обязан демонтировать аварийные здания жилых домов по следующим адресам: ул. Вокзальная, д. 31 и д. 33, ул. Губкина, д. 18, а также ул. Линейная, д. 18 в поселке Тобысь. Срок исполнения договора – до 30 сентября 2024 года.