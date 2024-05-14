Появилось видео ДТП, где поезд "Воркута-Москва“ протаранил легковое авто в Вологодской области.

Напомним, страшная авария произошла вчера, 13 мая, в 08: 02 на железнодорожном переезде, расположенном на улице Маяковского, между станциями блок-пост 499 км и Вологда I на Северной железной дороге в Вологде. За рулем автомобиля Honda Partner находился водитель 1982 года рождения. Мужчина, несмотря на запрещающий сигнал светофора, решил продолжить движение и не уступил дорогу пассажирскому поезду "Воркута - Москва". Машинист поезда, в свою очередь, немедленно применил экстренное торможение, однако расстояния до столкновения оказались недостаточными, и избежать аварии не удалось.