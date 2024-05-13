Для всех, кто пользуется банкоматами, сообщили о неприятном нововведении
- 23:20 13 мая
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- Служба новостей
Заместитель председателя Центрального банка России, Ольга Полякова, объявила о планах Банка России внедрить видеоидентификацию клиентов в рамках экспериментально-правового режима. Это было озвучено на мероприятии Data Fusion в 2024 году, сообщает sevastopolmedia.ru.
Полякова отметила, что Банк России находится на последней стадии подготовки поправок в законодательство, касающиеся борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Планируется внедрить видеоидентификацию в рамках экспериментально-правового режима уже в текущем году. Это позволит банкам убедиться, что клиент, обращающийся за услугами, действительно является владельцем карты. Видеоидентификация повышает уровень безопасности и удобство для клиентов и банков.
Ольга Полякова подчеркнула, что система видеоидентификации позволит банкам эффективно сверять персональные данные клиента с его лицом, видимым на экране. Это поможет не только распознавать факты несанкционированного использования банковских карт, но и предотвращать попытки неавторизованного снятия денежных средств.
В последнее время активно распространяется новая схема мошенничества, связанная с обманом граждан возле банкоматов. Мошенники приближаются к людям, проводящим финансовые операции, и пытаются получить их помощь. Граждан России призывают быть осторожными и не соглашаться на оказание помощи незнакомцам возле банкоматов.