Для всех, кто пользуется банкоматами, сообщили о неприятном нововведении

Заместитель председателя Центрального банка России, Ольга Полякова, объявила о планах Банка России внедрить видеоидентификацию клиентов в рамках экспериментально-правового режима. Это было озвучено на мероприятии Data Fusion в 2024 году, сообщает sevastopolmedia.ru.

Полякова отметила, что Банк России находится на последней стадии подготовки поправок в законодательство, касающиеся борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Планируется внедрить видеоидентификацию в рамках экспериментально-правового режима уже в текущем году. Это позволит банкам убедиться, что клиент, обращающийся за услугами, действительно является владельцем карты. Видеоидентификация повышает уровень безопасности и удобство для клиентов и банков.