Посыпьте соль у порога и спите спокойно: старая хитрость актуальна и сегодня
- 11:04 13 мая
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- Служба новостей
Соль на протяжении веков играла важную роль в жизни людей, выходя далеко за рамки обычной приправы. Она служила символом гостеприимства, очищения и защиты.
Встреча гостей с хлебом и солью не просто дань традиции, а глубокий ритуал. Хлеб символизирует достаток, а соль - очищение от зла.
Очищение дома соленой водой - еще один пример использования соли в быту. Считалось, что она способна впитывать негативную энергию, оставляя дом чистым и светлым. Ночные кошмары и злые силы не страшны, если под кроватью лежит щепотка соли. Она, как щит, отгоняет тьму и дарит спокойный сон.
Нумеролог Ирина Волкова предлагает использовать соль для привлечения благополучия в дом. Небольшая горстка соли у порога, по ее словам, станет барьером для негативной энергии и недоброжелателей.
Обновлять защитный барьер из соли рекомендуется раз в неделю, старую соль смывая в канализацию. Ирина Волкова также советует использовать соль для очистки б/у вещей. Обильно посыпьте вещь солью, оставьте на сутки, а затем тщательно вымойте.
Соль - простой, доступный и эффективный инструмент, способный сделать ваш дом уютным, защищенным и наполненным положительной энергией, передает progorod43.ru.