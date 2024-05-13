Посыпьте соль у порога и спите спокойно: старая хитрость актуальна и сегодня

Соль на протяжении веков играла важную роль в жизни людей, выходя далеко за рамки обычной приправы. Она служила символом гостеприимства, очищения и защиты.

Встреча гостей с хлебом и солью не просто дань традиции, а глубокий ритуал. Хлеб символизирует достаток, а соль - очищение от зла.