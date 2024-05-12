Минтруд России: "Ветерану труда" положена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

В соответствии с информацией от Министерства труда, ветераны труда, помимо своей пенсии, имеют право на различные льготы и дополнительные выплаты.

Среди них — регулярные пособия и привилегии при оплате жилья, коммунальных услуг, общественного транспорта, медицинского обслуживания, лекарств и санаторно-курортного лечения. Процедура присвоения статуса "Ветеран труда" и условия определены законодательством и нормативными актами каждого региона.