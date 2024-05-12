Платить не придется. Начиная с 14 мая новая льгота вводится для каждого пенсионера
- 19:00 12 мая
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- Служба новостей
С 14 мая пенсионеры в некоторых регионах России смогут получить специальные транспортные карты
Карты обеспечат им бесплатный проезд на общественном транспорте в течение месяца.
Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева сообщает, что инициатива о введении такой льготы исходила от молодежного сообщества и была поддержана местными властями.
Для получения карты пенсионерам необходимо предоставить пенсионное удостоверение или паспорт. Изначально карты будут выдаваться в конце апреля.
С 14 мая по 1 июня пенсионеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом (автобусами, троллейбусами и трамваями). На транспортную карту будет записано десять поездок в пределах населенного пункта.
Кроме того, во многих регионах уже в апреле пенсионерам, имеющим дачные участки, будет предоставлена льгота на бесплатный проезд до дач. Однако о наличии такой льготы необходимо уточнять в местном отделении социальной защиты.