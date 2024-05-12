Платить не придется. Начиная с 14 мая новая льгота вводится для каждого пенсионера

С 14 мая пенсионеры в некоторых регионах России смогут получить специальные транспортные карты Карты обеспечат им бесплатный проезд на общественном транспорте в течение месяца.

Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева сообщает, что инициатива о введении такой льготы исходила от молодежного сообщества и была поддержана местными властями.

Для получения карты пенсионерам необходимо предоставить пенсионное удостоверение или паспорт. Изначально карты будут выдаваться в конце апреля.

С 14 мая по 1 июня пенсионеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом (автобусами, троллейбусами и трамваями). На транспортную карту будет записано десять поездок в пределах населенного пункта.