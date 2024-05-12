"Не вздумайте брать": Роскачество предупредило всех, кто посещает "Пятерочку" и "Магнит"
- 13:02 12 мая
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- Служба новостей
Это нужно знать всем
Красная икра – традиционный деликатес, который украшает праздничные столы многих россиян. Однако в последнее время участились случаи подделки этого продукта, что ставит под угрозу не только кошелек покупателя, но и его здоровье. Эксперты Роскачества предупреждают о важном нюансе, который поможет отличить настоящую икру от искусственной.
Икра в супермаркетах: подстерегающая опасность
Специалисты Роскачества бьют тревогу: на прилавках российских супермаркетов, таких как «Пятерочка», «Ашан», «Магнит» и другие, все еще встречается фальсифицированная красная икра. Чаще всего производители не указывают на упаковке, что речь идет об имитации, вводя покупателей в заблуждение.
Как не стать жертвой обмана?
Чтобы не купить подделку, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие факторы:
- Цена. Если цена на красную икру ниже 4000 рублей за килограмм, скорее всего, это имитация. Настоящая икра не может стоить дешево.
- Упаковка. Внимательно изучите упаковку. На ней должна быть указана вся необходимая информация: название производителя, дата изготовления, состав, ГОСТ.
- Внешний вид. Настоящая икра имеет однородную структуру, икринки целые, упругие, без повреждений. Имитация же может иметь неоднородную консистенцию, икринки могут быть разного размера и формы.
Проверка в домашних условиях
Существует простой способ проверить подлинность икры уже дома. Достаточно опустить несколько икринок в теплую воду:
- Настоящая икра: при попадании в воду икринки побелеют, так как состоят из белка.
- Имитация: вода просто окрасится, а икринки останутся прежнего цвета.
Будьте бдительны!
Покупая красную икру, будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки недобросовестных производителей. Выбирайте проверенные магазины, обращайте внимание на цену и внешний вид продукта, а также проводите проверку в домашних условиях. Помните, что ваше здоровье и безопасность важнее всего.