Указ уже подписан. Пенсионеров, кто держит пенсию на банковской карте, ждет сюрприз с 14 мая

Пенсионерам повысят проценты на остаток по карте и накопительным счетам Банки повышают процентные ставки по карточным счетам и накопительным счетам для пенсионеров. Это значит, что пенсионеры, которые хранят деньги на банковских картах или накопительных счетах, будут получать более высокий доход.

Многие банки начисляют проценты на остаток по карточным счетам. Обычно процент начисляется на минимальный остаток на счете в конце каждого дня.

Повышение ставок по карточным счетам для пенсионеров уже произошло в следующих банках:

Газпромбанк - до 16,5% годовых

ВТБ - до 16% годовых на два месяца

Альфа-банк - до 16% годовых

Накопительные счета - это инвестиционный инструмент, который позволяет хранить деньги и получать на них проценты. В отличие от вкладов, деньги с накопительного счета можно снимать в любое время без потери процентов.

Повышение ставок по накопительным счетам для пенсионеров также произошло в вышеперечисленных банках.