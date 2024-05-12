Токсичная труха: эти марки стирального порошка не прошли проверку качества

Роскачество признало их опасными для здоровья В ходе недавнего исследования, проведенного экспертами, были тщательно изучены стиральные порошки для цветного белья. Оценка проводилась по 30 различным параметрам, касающимся качества и безопасности использования. Результаты позволили специалистам составить рейтинг, в котором все порошки доказали свою безопасность. Это означает, что при выборе стирального порошка можно ориентироваться прежде всего на его способность эффективно удалять загрязнения.

Исследование подтвердило высокое качество и безопасность 29 изученных продуктов. Ни один из порошков не нарушил установленные нормы. Однако, несмотря на общую безопасность, некоторые бренды, такие как "Зифа", Garden eco и Molecola, показали себя не с лучшей стороны, заняв нижние строчки в рейтинге.

С другой стороны, порошки марок "Аист" и Burti COLOR выделились не только соответствием текущим стандартам качества и безопасности, но и превзошли их, соответствуя более строгим критериям Роскачества. Это позволило им получить статус высококачественных продуктов. В топ-10 лучших стиральных порошков вошли такие бренды как Burti COLOR, "Аист", Reflect и другие, показав высокие результаты в тестировании.