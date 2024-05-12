Эта привычка в ванной расскажет о низком IQ человека

Привычки и поведение человека могут многое рассказать о его уровне интеллекта и отношении к себе и другим.

Одной из привычек, которые могут указывать на небрежное отношение к себе, является невнимание к гигиене в ванной комнате. Например, если человек оставляет полотенца разбросанными, не убирает за собой или игнорирует чистоту в ванной, это может говорить о низком уровне внимания к деталям и заботы о своём окружении.