Шторы ослепят чистотой: 2 капли в стиралку для гладкости - можно сразу вешать

Отстирать шторы в стиральной машине — это просто, удобно и экономит много времени. Вот подробный лайфхак, как сделать это легко и эффективно: Шаг 1: Подготовка штор

Перед загрузкой штор в стиральную машину, удалите все крючки, кольца или другие аксессуары, которые могут повредить материал или вызвать застревание в машине.

Шаг 2: Выбор режима стирки

Выберите нежный режим стирки на вашей стиральной машине. Лучше всего использовать программу для чувствительных тканей или ручной режим с холодной водой.

Шаг 3: Добавление моющего средства

Для мягкости и свежести штор можно добавить немного уксуса или отбеливателя, который поможет избавиться от запахов и освежит ткань. Если вы предпочитаете использовать моющий порошок, выберите средство для чувствительных тканей или гипоаллергенное средство.

Шаг 4: Загрузка штор в машину

Положите шторы в стиральную машину равномерно, чтобы они могли свободно перемещаться внутри барабана. Не загружайте машину слишком плотно, чтобы вода могла свободно циркулировать.

Шаг 5: Запуск стирки

Запустите стиральную машину на выбранном нежном режиме. После завершения стирки удалите шторы из машины как можно быстрее, чтобы избежать складывания и морщин на ткани.

Шаг 6: Конечный результат

Повесьте шторы немедленно после стирки, когда они еще влажные. Это позволит избежать образования складок и морщин, и шторы высохнут ровно и без лишних заломов.

Дополнительные советы:

1. Для придания шторам приятного аромата можно добавить в машину несколько капель эфирного масла, такого как лаванда или ромашка.

2. При желании добавить мягкости к ткани можно использовать мягкий кондиционер для белья.