Рыба, в которой находят 10-метровых червей: а мы ее сами едим и детям даем
- 10:25 12 мая
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- Служба новостей
Рыба представляет собой важный источник белка и других питательных веществ для человека, однако существует опасность наличия вредных паразитов. Паразиты могут попадать в тело рыбы через воду, пищу или других рыб. Они могут вызывать различные заболевания у человека, такие как желудочно-кишечные инфекции, аллергические реакции и серьезные органические повреждения.
Одним из наиболее распространенных видов паразитов в рыбе является дифиллоботриоз. Этот паразит может достигать длины до 10 метров и обитать в кишечнике. Если человек употребляет зараженную рыбу без должной термической обработки, это может привести к заражению паразитом. Появляются симптомы, такие как слабость, ухудшение аппетита, тошнота и рвота. Еще одним распространенным видом паразитов является описторхоз, который поражает печень и желчные протоки.
Некоторые виды рыб могут содержать трематоды и цепные черви. Трематоды могут вызвать шистосомоз, приводящий к серьезным повреждениям. Цепные черви могут стать причиной различных заболеваний, включая дифиллоботриоз и тениоз.
Для предотвращения риска заражения паразитами важно правильно обрабатывать рыбу. Рекомендуется варить, жарить или запекать рыбу до 63 градусов по Цельсию. Также следует избегать употребления сырой или слабо соленой рыбы. Некоторые виды рыб более подвержены паразитам, например, карповые и морские, поэтому перед употреблением следует проверить наличие паразитов.
Специалисты рекомендуют исключить из рациона следующие виды рыб для предотвращения риска заражения:
1. Дикий морской окунь;
2. Кафельник;
3. Атлантический большеголов;
4. Акула;
5. Королевская макрель;
6. Рыба-меч;
7. Рувета;
8. Голубой тунец;
9. Красный луциан;
10. Магазинные суши.