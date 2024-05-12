"Лето подложит нам всем свинью": новый прогноз метеорологов

Синоптики составили новый прогноз на предстоящее лето, и он обещает быть весьма аномальным. Метеорологи предупреждают о череде погодных сюрпризов, которые могут испортить планы на теплый сезон.Аномальная жара Одним из главных факторов, влияющих на погоду летом, является температура воды в Тихом океане. В этом году она значительно повысилась, что приведет к росту температуры воздуха на всей планете.

Синоптики ожидают, что лето в России будет рекордно жарким. Уже в июне столбики термометров в Москве, Рязани, Твери, Санкт-Петербурге и других городах европейской части страны поднимутся выше 30 градусов.

Аномальная жара также охватит Урал, Сибирь и Дальний Восток, причем в последнем регионе она будет наиболее интенсивной из-за близости к Тихому океану.

Резкое похолодание и дожди. Однако в середине лета погода резко изменится. Большую часть российских регионов накроет похолодание, которое будет сопровождаться продолжительными ливнями. Этот период станет неприятным сюрпризом для тех, кто планировал отдых и поездки в июле.