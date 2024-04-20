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В Сыктывкаре загорелся многоквартирный дом

В Сыктывкаре загорелся многоквартирный домГУ МЧС по Коми

20 апреля в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о пожаре на балконе многоквартирного жилого дома на улице Слободская.

Следствие уже установило причину возгорания и ведет работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудники Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона немедленно прибыли на место происшествия и начали бороться с огнем. Благодаря их быстрой реакции и профессионализму, открытое горение было полностью ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время эксперты проводят расследование, чтобы выяснить причину пожара и определить возможные нарушения. Отмечается, что пожар начался на балконе, однако точная причина все еще устанавливается.

 

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