В Коми планируют освободить от транспортного налога сразу две категории граждан
- 08:15 23 апреля
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- Татьяна Зубова
Завтра, 24 апреля, депутаты Госсовета Коми планируют рассмотреть изменения в региональном законе "О транспортном налоге, сообщает Комиинформ. Новые поправки внесли по инициативе заместителя председателя правительства Коми-министра финансов Владимира Казакова.
Чиновник считает правильным ввести налоговые льготы, которые освободят определенную категорию налогоплательщиков от уплаты транспортного налога. Согласно поправкам таких категорий "льготников" две:
1. Военнослужащих (на 2021-2023 годы, за налоговый период, соответствующий году начала служебной командировки)
2. Одного из родителей (усыновителей) многодетной семьи, воспитывающего семь и более несовершеннолетних детей, начиная с 2024 года. Обязательное условие - мощность двигателей транспортных средств, зарегистрированных на налогоплательщика не должна превышать 200 лошадиных сил (до 147, 1 кВт), в отношении одного из транспортных средств.
Напомним, ранее депутаты Коми предложили ввести другую льготу для детей из многодетных семей. Школьники из таких семей будут бесплатно получать горячие обеды. Однако льгота распространяется лишь на учащихся 5-11 классов. Напомним, сейчас в регионе учащиеся начального звена (1-4 классы) получают бесплатное питание в школах.