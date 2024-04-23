В Коми планируют освободить от транспортного налога сразу две категории граждан

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Завтра, 24 апреля, депутаты Госсовета Коми планируют рассмотреть изменения в региональном законе "О транспортном налоге, сообщает Комиинформ. Новые поправки внесли по инициативе заместителя председателя правительства Коми-министра финансов Владимира Казакова. Чиновник считает правильным ввести налоговые льготы, которые освободят определенную категорию налогоплательщиков от уплаты транспортного налога. Согласно поправкам таких категорий "льготников" две:

1. Военнослужащих (на 2021-2023 годы, за налоговый период, соответствующий году начала служебной командировки)

2. Одного из родителей (усыновителей) многодетной семьи, воспитывающего семь и более несовершеннолетних детей, начиная с 2024 года. Обязательное условие - мощность двигателей транспортных средств, зарегистрированных на налогоплательщика не должна превышать 200 лошадиных сил (до 147, 1 кВт), в отношении одного из транспортных средств.