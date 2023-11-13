В Коми будут бесплатно кормить некоторых школьников

В Коми депутаты Госсовета выступили с необычной инициативой, которая вызвала разнообразные мнения и обсуждения в обществе. Согласно новому предложению, ученикам из многодетных семей будут предоставлять бесплатные горячие обеды в школах.

Однако данная инициатива касается только школьников 5-11 классов. На данный момент в республике Коми все учащиеся начальных классов - от 1 до 4 - имеют право на бесплатное питание в школьной столовой. Также горячий обед предоставляется детям из малообеспеченных семей, независимо от класса обучения, а также детям с ограниченными возможностями здоровья, которым гарантировано двухразовое питание.

Однако с 2022 года, право на школьное питание было расширено и предоставлено также учащимся старших классов - от 5 до 11 классов, причем только для тех, кто является членом многодетной семьи или семьи участника службы в вооруженных силах. Таким образом, только школьникам из указанных категорий будет дополнительно обеспечиваться бесплатное питание в школьных столовых.

Инициатива депутатов вызвала немало споров и дискуссий. С одной стороны, ее сторонники считают, что это необходимое и справедливое решение. Они полагают, что дети из многодетных семей нуждаются в особой поддержке со стороны государства, и бесплатное питание является одним из способов этой поддержки. По их мнению, такая мера поможет снять финансовую нагрузку с семей, где растут несколько детей, и позволит им сэкономить на рациональном питании.