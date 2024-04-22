Появилось видео места смертельной аварии на трассе "Сыктывкар-Киров"
- 08:30 22 апреля
- 16+
- Татьяна Зубова
Очевидцы сообщили о страшной аварии на трассе Киров-Сыктывкар. На видеозаписи свидетелей происшествия запечатлены два автомобиля с сильными повреждениями. Одну из легковушек унесло в кювет.
Уточняется, что виновник аварии - водитель, что постоянно шел на обгон. По предварительным данным, есть погибшие. Подробности выясняются. Видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале.
Напомним, ранее в Сыктывкаре осудили молодого водителя, что скрываясь от погони, насмерть сбил человека. Трагедия случилась еще осенью прошлого года, но приговор нарушителю вынесли лишь сейчас. Как указано в материалах дела, молодой человек, будучи не трезв, сел за руль авто, чтобы подвести знакомую. По дороге его заметили сотрудники Госавтоинспекции. Пытаясь сбежать от правоохранителей, парень набрал скорость, не справился с управлением и сбил двух пешеходов, что шли по обочине улицы Лесопарковой. Пострадавшую девушку спасли медики, а ее спутник погиб.