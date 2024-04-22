Появилось видео места смертельной аварии на трассе "Сыктывкар-Киров"

Очевидцы сообщили о страшной аварии на трассе Киров-Сыктывкар. На видеозаписи свидетелей происшествия запечатлены два автомобиля с сильными повреждениями. Одну из легковушек унесло в кювет.

Уточняется, что виновник аварии - водитель, что постоянно шел на обгон. По предварительным данным, есть погибшие. Подробности выясняются. Видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале.