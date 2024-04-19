В Сыктывкаре осудили пьяного водителя, по вине которого погибла женщина

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарец в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением угнанным автомобилем и погубил пассажирку. Уходя от погони Госавтоинспекторов мужчина улетел в кювет. Подробности рассказали в пресс-службе судов Коми.

Следствием установлено, что будучи лишенным права управления транспортным средством, имея неснятую и непогашенную судимость, горожанин, будучи пьян, угнал чужой автомобиль. При этом, уходя от погони, парень выехал на встречную полосу, имеющую поворот направо, обозначенный дорожным предупреждающим знаком «опасный поворот».