В Сыктывкаре осудили пьяного водителя, по вине которого погибла женщина
- 08:30 19 апреля
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарец в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением угнанным автомобилем и погубил пассажирку. Уходя от погони Госавтоинспекторов мужчина улетел в кювет. Подробности рассказали в пресс-службе судов Коми.
Следствием установлено, что будучи лишенным права управления транспортным средством, имея неснятую и непогашенную судимость, горожанин, будучи пьян, угнал чужой автомобиль. При этом, уходя от погони, парень выехал на встречную полосу, имеющую поворот направо, обозначенный дорожным предупреждающим знаком «опасный поворот».
В какой-то момент молодой человек не справился с управлением, улетел в кювет. От удара машину опрокинуло. А пассажирка, что находилась в салоне автомобиля, скончалась.
По совокупности преступлений водителю назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, нарушителю в течение пяти лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.