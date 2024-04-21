В Коми у села Верхолузье произошло формирование максимального уровня воды весеннего половодья

Здесь наблюдается спад уровня. Об этом сообщает Коми ЦГМС. Наблюдается густой ледоход на реке Вишера. На реке Вычегда наблюдается ледоход различной интенсивности, на отдельных участках реки чисто. На реках Летка, Луза, Сысола и Локчим вода чистая.

На реке Нившера сохраняется подвижка льда, разводья. На реке Вашка, на всем ее протяжении и в нижнем течении реки Вымь и Мезень, отмечаются промоины и закраины.

В верхнем течении реки Вымь и реки Мезень сохраняется ледостав, вода на льду.

На реке Печора, на участке от Усть-Унья до Троицко-Печорска, наблюдаются закраины, промоины. Лед тает на месте.

На реке Ухта, у поселка Усть-Ухта, сохраняется неполный ледостав. На остальных участках рек Печорского и Усинского бассейнов сохраняется ледостав, на некоторых участках вода на льду.