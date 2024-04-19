27 апреля в Сыктывкаре запустят "дачные" маршруты

С 27 апреля в Сыктывкаре начнут курсировать специальные маршруты, предназначенные для поездок на дачу. Об этом сообщает "Комиавтотранс".

Со следующей субботы будет введен в эксплуатацию маршрут №36. Кроме того, маршруты №30 и №38 перейдут на летнее расписание и будут доступны круглогодично.