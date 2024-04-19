27 апреля в Сыктывкаре запустят "дачные" маршруты
- 17:15 19 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"
С 27 апреля в Сыктывкаре начнут курсировать специальные маршруты, предназначенные для поездок на дачу. Об этом сообщает "Комиавтотранс".
Со следующей субботы будет введен в эксплуатацию маршрут №36. Кроме того, маршруты №30 и №38 перейдут на летнее расписание и будут доступны круглогодично.
Ранее мы писали о том, что мэрия города заявила об изменении интервала движения автобусов, курсирующих между Сыктывкаром и Эжвой. Горожане неоднократно жаловались из-за перегруженности маршрутов в час-пик.
В результате администрация приняла решение, что автобусы по маршрутам №54 и №18 в вечернее время должны курсировать чаще. Нововведения вступят уже во втором квартале 2024 года.