В Усть-Вымском районе провалилась дорога

На место ЧП выехала спецтехника, а само место обрушения огородили. Последствия устраняют. Причины, по которым часть дороги рухнула, пока неизвестны, сообщает БНК со ссылкой на региональный Минстрой.

Напомним, ранее в Койгородке провалилась дорога к аварийному мосту. Причина - воздействие воды и обрушение подпорных стенок. Инцидент произошел 3 апреля на улице Советской. На место прибыли представители регионального Минстроя для оценки ситуации. Для автовладельцев были разработаны так называемые объездные пути. Теперь движение в сторону моста доступно по улице Луговой до перекрестка с улицей Советской и Набережной, а также по улице Полевой до примыкания к улице Советской.