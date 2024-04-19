В Усть-Вымском районе провалилась дорога
- 08:15 19 апреля
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- Татьяна Зубова
В Усть-Вымском районе обрушилась дорога. Видео с места происшествия предоставили очевидцы в среду, 17 апреля.
Как уточнили свидетели, рухнула часть дорожного полотна на 72-м километре трассы Вогваздино — Яренск. Пострадавших и жертв нет.
На место ЧП выехала спецтехника, а само место обрушения огородили. Последствия устраняют. Причины, по которым часть дороги рухнула, пока неизвестны, сообщает БНК со ссылкой на региональный Минстрой.
Напомним, ранее в Койгородке провалилась дорога к аварийному мосту. Причина - воздействие воды и обрушение подпорных стенок. Инцидент произошел 3 апреля на улице Советской. На место прибыли представители регионального Минстроя для оценки ситуации. Для автовладельцев были разработаны так называемые объездные пути. Теперь движение в сторону моста доступно по улице Луговой до перекрестка с улицей Советской и Набережной, а также по улице Полевой до примыкания к улице Советской.