В Койгородке провалилась дорога к аварийному мосту
- 13:45 8 апреля
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- Елизавета Петрова
В ночь на 3 апреля в койгородке произошло обрушение дорожного полотна на улице советской, приводящей к аварийному мосту. В результате воздействия воды и обрушения подпорных стенок, дорога к мосту оказалась провалившейся.
Участок дороги по улице советской был закрыт для проезда. Как сообщает газета "Новая жизнь", реконструкция моста и укрепление берегов займут около трех лет, согласно расчетам и разработке проекта.
Для оценки ситуации представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также управтодора республики прибыли на место происшествия 4 апреля. Представители администрации койгородского района намерены поехать в Министерство строительства для обсуждения возможности временного однополосного проезда по мосту для транспорта малой грузоподъемности.
В то же время, подготовка проектной документации и проведение комплекса работ по реконструкции аварийного моста и укреплению берегов потребуют не менее трех лет, по информации, предоставленной администрацией района.
В настоящее время, совместно с госавтоинспекцией, были разработаны объездные маршруты для транспорта. Они включают движение по улице Луговой до перекрестка с улицей Советской и Набережной, а также по улице Полевой до примыкания к улице Советской. В то же время, люди могут воспользоваться переходом между домами №45 и 45а по улице Советской.