В Койгородке провалилась дорога к аварийному мосту

В ночь на 3 апреля в койгородке произошло обрушение дорожного полотна на улице советской, приводящей к аварийному мосту. В результате воздействия воды и обрушения подпорных стенок, дорога к мосту оказалась провалившейся.

Участок дороги по улице советской был закрыт для проезда. Как сообщает газета "Новая жизнь", реконструкция моста и укрепление берегов займут около трех лет, согласно расчетам и разработке проекта.



Для оценки ситуации представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также управтодора республики прибыли на место происшествия 4 апреля. Представители администрации койгородского района намерены поехать в Министерство строительства для обсуждения возможности временного однополосного проезда по мосту для транспорта малой грузоподъемности.