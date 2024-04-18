В микрорайоне Нижний Чов беспризорные агрессивные собаки набросились на детей
- 14:30 18 апреля
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- Елизавета Петрова
В жилом районе Нижний Чов произошел инцидент с атакой агрессивных собак на детей, что вызвало возмущение среди местных жителей и активные обсуждения в социальных сетях. После проведения проверки со стороны прокуратуры Сыктывкара были объявлены результаты.
В рамках операции по выявлению и захвату безнадзорных животных, а также их транспортировке и содержанию, предприятие ООО "Аракс" не было установлено никаких нарушений.
После поступления информации о нападении на девочку, компания произвела захват собак, чипирование их для идентификации и поместила в специальный приют. Теперь животным воспрещено возвращаться на территорию своего прежнего обитания.
Ранее мы писали о том, что в Сыктывдинском районе произошло ДТП из-за внезапно выскочившей на дорогу собаки. Пес с ошейником внезапно выскочил на дорогу и водителю пришлось резко повернуть.