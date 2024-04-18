В микрорайоне Нижний Чов беспризорные агрессивные собаки набросились на детей

В жилом районе Нижний Чов произошел инцидент с атакой агрессивных собак на детей, что вызвало возмущение среди местных жителей и активные обсуждения в социальных сетях. После проведения проверки со стороны прокуратуры Сыктывкара были объявлены результаты.

В рамках операции по выявлению и захвату безнадзорных животных, а также их транспортировке и содержанию, предприятие ООО "Аракс" не было установлено никаких нарушений.